in foto: Foto di repertorio

Di giorno notaio e di sera pusher. La vicenda è accaduta in Piemonte. Francesco Maccarone, 34 anni, spacciava cocaina nei locali di Torino, mentre di giorno preparava i suoi esami per diventare notaio. La doppia vita è costata cara al giovane, che è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Torino, mentre usciva dalla propria abitazione di Grugliasco, in provincia di Torino: aveva co sè 38 bistine di cocaina. Era conosciuto negli ambienti altolocati della città, frequentava i party più in, dove riforniva altri suoi coetanei, tutti di buona famiglia. La polizia ha trovato nella sua abitazione altri 320 grammi di cocaina, nascosta in cucina. Una quantità che poteva far guadagnare a Maccarone almeno centomila euro. Durante la perquisizione nel suo appartamentoil telefono del giovane continuava a squillare: ha continuato a ricevere telefonate da parte di potenziali clienti.