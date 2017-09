È la nuova droga dei poveri in Sud America: si chiama «paco» o anche «droga dello sterminio», ed è un composto di cherosene, veleno per topi, polvere di vetro e pasta di cocaina, la più bassa qualità della polvera bianca e diffusissima negli stati latino americani. Proprio il residuo duro della cocaina, principio attivo di questa potentissima droga, rende il paco una sostanza stupefacente di basso costo e violentissima sul corpo. Una dose costa all'incirca due euro, si assume fumandola tramite una pipa e appena finisce (l'effetto dura poco più di venti secondi) il corpo e la testa sentono immediatamente l'esigenza di riacquistarla. In meno di una settimana un abituale consumatore di Paco arriva ad assumere fino a cento dosi.

La nascita del Paco

La nuova sostanza psicoattiva, acronimo di "pasta base di cocaina", inizia a diffondersi nel 2001 quando l'Argentina venne colpita da una profonda crisi economica che spinse la popolazione a inviare quanti più soldi possibili, convertiti in dollari, fuori dai confini nazionali. Nelle "villas miseria", ovvero insediamenti formati da case precarie, i ragazzi già all'eta di dodici anni assumono questa droga.

Gli effetti del Paco

Il fumo del paco equivale a cinquanta volte un tiro di cocaina. I danni sono subito gravi: in poco tempo si passa dall'eccitazione psicomotoria alle convulsioni, fino alla paranoia e al delirio. Il consumo sistematico di Paco provoca nausea, ipertensione, aritmia, e può essere la suasa di infarto o ictus. Un consumatore di Paco può perdere fino a 20 kg in tre mesi, provoca lesioni fisiche dopo sei mesi, e la morte cerebrale nel giro di un anno. Secondo gli esperti, poi, oltre agli innumerevoli danni fisici, gli effetti più potenti sarebbero anche a livello psicologico, provocando spersonalizzazione e demotivazione.

Dove si trova il Paco oggi

Dai ghetti argentini de la Boca a Villa 21, una baraccopoli che ospita oltre 50 mila persone, la nuova droga si sta diffondendo a macchia d'olio anche nei quartieri alti. I narcos hanno iniziato a vendere paco anche in Cile, Uruguay, Colombia e Brasile. Attualmente insieme all'eroina e alla cocaina è la droga più diffusa in Sud America.