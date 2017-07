UPDATE Una donna e tre bambini sono morti oggi nel violento incendio che è scoppiato durante la mattinata di sabato 8 luglio in un'abitazione alla periferia di Bolton, nell'area di Greater Manchester.

Un devastante incendio è divampato nella mattinata di sabato in un'abitazione nel Nord Ovest dell'Inghilterra e si temono molte vittime. Ne danno notizia i media britannici citando le autorità locali. Le fiamme sono divampate nella prima mattinata di sabato alla periferia di Bolton, grossa città britannica situata nell'area di Manchester. I vigili del fuoco sono stati allertati da una chiamata di emergenza alle 9, ora locale, per un incendio scoppiato sulla terrazza di una casa in periferia, ma al loro arrivo le fiamme erano già andate fuori controllo coinvolgendo altre aree della zona.

Sul luogo dell'incendio oltre a diverse squadre di pompieri con scale per raggiungere i piani superiori, anche la polizia che ha confermato che si tratta di un "incendio serio" ed ha chiesto alla popolazione di allontanarsi dall'area. La zona, nell'area di Daubhill, infatti è stata evacuata e isolata a tutti gli abitanti tenuti a distanza per permettere ai soccorsi di poter agire in sicurezza. Si tratta di una piccola strada con abitazioni a schiera, traversa del percorso principale che conduce al centro di Bolton. Sul posto anche diverse ambulanze.