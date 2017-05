I carabinieri che lo invitano a far vedere alcuni passi di danza e lui, apparentemente ubriaco e con problemi di deambulazione, che rischia anche di cadere mentre cerca di esibirsi in caserma tra le risate dei militari presenti che lo filmano con i cellulari. È la scena che si vede in un video di poco meno di un minuto che in questi giorni è finito prima sui telefonini di molti cittadini della zona e poi online facendo scattare anche ìuna indagine interna del Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari.

Teatro dell'episodio infatti è la caserma dei carabinieri di San Vito, nella provincia del Sud Sardegna. Il video è salito alla ribalta dopo essere stato pubblicato nei giorni scorsi su una pagina Facebook e su YouTube con il titolo "Caserma dei carabinieri di San Vito, Cagliari", con sottotitolo "Rischiano la vita per 1000 euro al mese cit.". Il filmato ha subito raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni e condivisioni oltre a centinaia di commenti, la maggior parte dei quali di critica nei confronti dei militari.

Il video probabilmente doveva rimanere privato ma qualcuno lo ha inviato via Whatsapp a qualche amico innescando poi una condivisione più allargata che infine è sfociata con la pubblicazione sui social e la massima diffusione. Nel filmato non si vedono scene di violenza o insulti contro il giovane ma solo risate dei militari che però ora rischiano sanzioni disciplinari visto che erano in servizio e il tutto è avvenuto in un ufficio della caserma.