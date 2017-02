Una semplice azione fatta già decine di altre volte si è trasformata in tragedia per una donna statunitense di 56 anni, Judith Permar. La signora infatti aveva deciso di disfarsi di alcuni abiti usati e per questo si era recata presso una piazzola non lontano da casa sua dove ci sono dei contenitori per il riciclo dei vestiti. Qui però qualcosa è andato storto e a causa di uno sfortunatissimo incidente la donna ha perso la vita in maniera atroce. Il meccanismo di apertura e chiusura del bidone infatti si è improvvisamente inceppato bloccandole il braccio all'interno e costringendola a restare immobile per ore fino alla morte per assideramento.

Secondo il medico legale che ha esaminato il corpo, la donna è morta per sia per le lesioni da trauma subite nell'incidente sia per ipotermia. La 56enne, residente a Mount Carmel, nello stato della Pennsylvania, infatti è stata ritrovata già cadavere solo oltre sei ore dopo quando un passante si è accorto di lei la mattina successiva. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, è probabile che la dona sia scivolata dallo sgabello che stava usando per raggiungere il bidone e per aggrapparsi sia rimasta bloccata nel meccanismo che le ha rotto il braccio.