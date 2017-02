È rimasto sconcertato dopo aver aperto un vasetto di marmellata acquistata in un supermercato di Raunds, cittadina inglese del Northamptonshire: sopra la confettura, infatti, compariva quello che in tutto e per tutto sembrava un profilattico usato. Il cliente, prima ha fatto una foto e l’ha pubblicato come spesso accade in questi casi su Facebook, poi ha contattato l'azienda che distribuisce il prodotto per spiegare l’accaduto tutto. La Co-Op ha però fatto notare all’uomo di essere stato vittima di una svista: nel barattolo infatti non c'era nessun oggetto, né tanto meno un profilattico usato. In realtà si tratterebbe solo di schiuma, che tende a formarsi spesso quando la frutta si fa bollire in una soluzione contenente molto zucchero, come appunto succede per la marmellata.

Mashable ha riportato il comunicato della Co-Op, con cui ha risposto al cliente ei numerosi internauti che gli avevano dato conforto sul social network: “Abbiamo già analizzato il barattolo, non si tratta di un preservativo ma di semplice schiuma bianca solidificata. La schiuma viene a crearsi spesso quando si bolle la frutta in soluzioni ad alto contenuto di zuccheri, come per le gelatine o le marmellate. Questo fenomeno di solito viene neutralizzato da un agente che aggiungiamo durante la produzione, in questo caso non è successo. Successivamente, durante le fasi finali della produzione e della distribuzione, evidentemente il barattolo ha rotolato e ha fatto sedimentare la schiuma. Ti chiamerà in giornata un nostro collega per discuterne, speriamo che tu ci possa perdonare”.