Come atteso da tempo, è nato oggi alla Camera dei deputati il gruppo parlamentare di Articolo 1 – Movimento democratico e progressista, il nuovo soggetto politico nato in seguito alle scissioni interne al Partito Democratico e a Sinistra Italiana. Del nuovo gruppo fanno parte 37 deputati, eletti alle politiche del 2013 nelle liste del Partito Democratico e di Sinistra ecologia e Libertà. Il capogruppo è il deputato lombardo Francesco Laforgia, il vicepresidente vicario è Francesco Ferrara, i vice-capogruppo sono Delia Murer e Lara Ricciatti, il tesoriere sarà Danilo Leva.

Le prime dichiarazioni sono arrivate da Roberto Speranza, ex capogruppo del PD alla Camera e fra i principali animatori del nuovo soggetto politico: “In queste ore stanno arrivando molte adesioni e i nostri gruppi parlamentari saranno solo un punto di partenza. L’obiettivo deve essere quello di aggredire il grande spazio politico che esiste a sinistra, costruendo un progetto politico che viva e sia forte nel Paese”.

Un progetto politico che sta prendendo forma anche attraverso le iniziative sul territorio, come quella tenuta ieri da Bersani a Modena, durante la quale l'ex segretario del PD ha ricordato come, a suo modo di vedere, le responsabilità della scissione siano esclusivamente da addebitare a Matteo Renzi, aggiungendo: "Dopo averle provate tutti siamo usciti. Siamo convinti che il Pd versione renziana non è in grado di realizzare un grande centrosinistra. E senza un centrosinistra vero e largo, vince la destra. Andiamo a sbattere contro un muro. Prima il Paese, poi il partito e gli interessi individuali".