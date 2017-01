Dopo cinque ore di camera di consiglio la Corte d'appello di Ancona ha ridotto la pena alla ragazza anconetana, oggi diciassettenne, accusata di concorso con l'ex fidanzatino Antonio Tagliata nell'omicidio dei propri genitori, Fabio Giacconi e Roberta Pierini. I coniugi Giacconi furono uccisi a colpi di pistola nella loro casa il 7 novembre 2015, a quanto pare perché si opponevano alla relazione che la figlia aveva con il diciannovenne Tagliata. Quest’ultimo è stato condannato per aver ucciso materialmente i genitori della fidanzatina la quale ora ha ottenuto uno sconto di due anni sulla condanna di primo grado: da diciotto a sedici anni di reclusione.

La minorenne condannata per concorso nell’omicidio dei genitori – La figlia delle vittime, detenuta nell'istituto di pena minorile di Nisida, ha partecipato all’udienza in aula. Prima che cominciasse la camera di consiglio la ragazza ha abbracciato una parente che attendeva fuori dall'aula. Chi l’ha vista, l’ha descritta come serena. La Procura generale aveva chiesto di confermare la condanna a 18 anni di carcere inflitta alla diciassettenne dal Gup del Tribunale dei minori. Secondo l'accusa, la ragazzina avrebbe avuto una parte attiva nell'assassinio dei genitori.

Il fidanzato Antonio Tagliata è stato condannato a venti anni – L’esecutore materiale dei delitti, il diciannovenne Antonio Tagliata, lo scorso dicembre è stato condannato a venti anni di carcere per duplice omicidio premeditato. Il giudice, tenuto conto delle attenuanti generiche, ha escluso l'ergastolo, partendo da una pena di ventiquattro anni aumentata di sei anni per la continuazione. Ai trenta anni è stato sottratto un terzo per la scelta del rito abbreviato, giungendo a una pena finale di venti anni. Il ragazzo è rinchiuso nel carcere di Castrogno (Teramo).