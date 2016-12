Un uomo inglese è diventato la prima persona ad essere arrestata per delle decorazioni natalizie ritenute troppo offensive. Come si vede nelle foto pubblicate dal Daily Mail, Steve McGawley di Blackpool con le luminarie ha disegnato un pene e ha scritto la parola “cunt” (“f*ga) sulla facciata della propria abitazione. Ma nonostante le lamentele, si è rifiutato di rimuoverle. Risultato? E’ stato preso in custodia.

Il suo arresto è stato filmato: si sente un poliziotto che dice: “O te togli in giù oppure devi rispondere di un reato di ordine pubblico”. Questo dopo che McGawley aveva rifiutato di aprire la porta agli agenti, perché “non ho niente addosso”. “Si metta qualcosa e venga fuori” dice l’agente di sesso femminile. L’uomo ha poi insistito sul fatto che le luci non erano offensive. “Sono solo festose, perché dovrei toglierle?” ha chiesto alla poliziotto. Alla fine, dopo una discussione durata una decina di minuti, l’uomo è stato arrestato per poi essere rilasciato. McGawley se l’è cavata con una multa. E si è pure scusato, modificando le luci a formare le parole "I'm sorry", "Mi dispiace".

Sembra che le decorazioni avessero attirato reazioni contrastanti da parte dei residenti dopo che qualcuno ne aveva pubblicati alcuni scatti sui social network. “Sono inaccettabili; i bambini possono vedere questa casa e pensare che tutto ciò è normale. Ma non lo è” ha detto un vicino. “Quest’uomo ha mostrare quanto in basso può andare la moralità in questo paese. Una mancanza di rispetto per i vicini e la gente in generale” ha detto un’altra persona. Tuttavia, alcune persone hanno visto anche il lato divertente della questione, tant’è che qualcuno ha pensato di creare una raccolta di fondi per pagare multa dell’uomo. ‘Penso che sia stato molto creativo”.