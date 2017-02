Un uomo ha rapito un bambino davanti scuola mentre il piccolo stava giocando con gli amichetti, lo ha portato in una casa abbandonata, lo ha ucciso, decapitato e poi ha iniziato a mangiare parti del suo corpo. Arriva dall’India una drammatica storia che ha portato all’arresto di un ventenne, che secondo quanto riportato dai media internazionali si chiama Nazim Miyan e ha seri problemi di tossicodipendenza. Un uomo che, appunto, avrebbe rapito e ucciso un bambino di sette anni e sarebbe stato scoperto da sua madre mentre lo stava divorando in una casa nella città di Amariya, nello Stato dell’Uttar Pradesh. La donna, tornando a casa, si è trovata di fronte a una scena raccapricciante e non ha esitato a chiamare la polizia per denunciare suo figlio. Secondo quanto si legge sui media internazionali, il corpo del piccolo era steso sopra un tavolo con la testa di fianco, mentre ben visibili erano sulla sua pelle i morsi e alcune parti del cadavere erano state praticamente staccate.

La scena raccapricciante – “Il corpo era sdraiato sul pavimento con la testa decapitata accanto. La pelle sull’addome mancava e anche parti interne del corpo. Macchie di sangue erano sparse per la stanza”, ha dichiarato un poliziotto intervenuto sul posto e sconvolto per quanto appena visto. All’arrivo delle forze dell’ordine il giovane cannibale non ha opposto alcuna resistenza e si è fatto arrestare. Nazim Miyan, prima di essere portato via, sarebbe stato anche aggredito e picchiato da una folla di persone. Ora l'uomo dovrà rispondere di omicidio e sequestro. Interrogato, non avrebbe fornito risposte chiare per spiegare quanto aveva compiuto.