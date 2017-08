La Procura della Repubblica di Biella ha aperto un fascicolo sul decesso di Debora Rastelli, la ragazza 25enne trovata morta a Glasgow mercoledì sera. I magistrati hanno ricevuto le informazioni dei carabinieri di Cossato che stanno collaborando con il consolato e con le autorità scozzesi. La giovane è stata trovata senza vita nel suo appartamento all'interno dello studentato di Morano street dalla sua coinquilina. Secondo la polizia scozzese si tratterebbe di "una morte non sospetta". I magistrati anglosassoni hanno comunque disposto l'autopsia sul corpo della ragazza. La procura di Biella è in attesa che l'esame venga eseguito. Sul corpo non ci sono segni di violenza e saranno importanti soprattutto i risultati degli esami tossicologici per comprendere se la giovane possa aver assunto farmaci o altre sostanze. All'inchiesta stanno collaborando la direzione centrale della polizia criminale, l'Interpol e l'Europol per accertare le cause del decesso ed escludere ogni possibile ipotesi di reato. Debora Rastelli avrebbe compiuto 26 anni il prossimo 21 agosto. Era partita per la Scozia un anno fa per studiare psicologia forense e si pagava gli studi lavorando, come assistente sanitario, in un ospedale di Glasgow.

Diplomata all'Istituto tecnico industriale di Biella, la 25enne era partita per la Scozia con la ferma volontà di imparare l'inglese e lavorare in modo da mettere da parte i soldi per proseguire gli studi.