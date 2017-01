Il Tar del Lazio ha confermato le sanzioni per complessivi 180mila euro inflitte dall'Antitrust nel settembre 2013 alla Perfetti, accusata dell'ingannevolezza della pubblicità sui benefici per l'igiene dentale di chewing gum Vivident, Happydent, Daygum e Mentos. Il tribunale regionale ha respinto un ricorso proposto dalla società per contestare il provvedimento sanzionato. La pratica commerciale contestata (riferita al 2011-2012) è consistita nella diffusione di un gran numero di messaggi promozionali, per una campagna pubblicitaria realizzata, a giudizio dell'Autorità, "attribuendo ai prodotti reclamizzati benefici enfatizzati e non conformi alla discipline del settore. Tali da suggerire una sostanziale equivalenza tra l'uso costante delle gomme da masticare e una corretta igiene orale".

La sentenza evidenzia come alcuni “claim” salutistici utilizzati non avessero ricevuto puntuale avallo delle competenti autorità europee nei termini prospettati dai messaggi. Il tribunale amministrativo regionale ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le censure rivolte contro il giudizio d'ingannevolezza "della pratica commerciale sanzionata".