David Glasheen è un uomo che oggi ha 73 anni e che ormai da un ventennio vive da solo a Restoration Island, un piccolo paradiso in terra al largo della costa nord-orientale australiana. Nato a Sydney, David vive lì da quando ha deciso di cambiar vita in seguito a una pesante perdita in borsa. Glasheen era infatti un uomo d'affari che aveva investito nel settore immobiliare di Sydney ma nel 1987 subì perdite per dieci milioni di dollari. Così l’ex miliardario – la cui storia è finita sui media di tutto il mondo – decise di inventarsi una vita nuova lontano dalla città e dagli affari. Ed è finito sull’isola, dove negli ultimi venti anni ha ha vissuto da "eremita" insieme al suo cane. Ma da qualche tempo Glasheen rischia di dover abbandonare questo paradiso del Pacifico. “Nel 1993 venni a sapere che l’isola era in affitto. Con i miei tre soci di allora presentammo un’offerta: costruire un resort turistico”, ha raccontato l’uomo affermando che la comunità aborigena locale era contraria al progetto e da qui nacque il primo scontro in tribunale.

L'ex miliardario non ha nessuna intenzione di andar via dall'isola – Poi Glasheen e i soci riuscirono a ottenere dallo Stato del Queensland un contratto di affitto di 50 anni ma a quel punto lui cambiò idea. Su quel paradiso nel mare non voleva più costruire un resort turistico e così a fargli causa furono i suoi soci. Qualche anno più tardi il tribunale diede loro ragione: Glasheen non aveva rispettato gli accordi e doveva andar via. Da circa dieci anni quindi l’ex miliardario continua la sua battaglia, intenzionato a non mollare la sua isola. La vita da “castaway” a Restoration Island non è sicuramente semplice, ma lui è felice e ha raccontato che forse l’unica cosa che gli manca è poter condividere con qualcuno le sue giornate. Per questo motivo ha raccontato di aver anche postato un annuncio sui siti d’incontri per trovare l’anima gemella, finora però senza successo.