Un giovane brasiliano è famoso a Rio de Janeiro per essersi trasformato nel primo “tritone” che nuota in spiaggia. Si chiama Davi Moreira, ha 23 anni, ed è un grande appassionato di sirene tanto da sognare di diventare a sua volta un “sirenetto”. Davi vive a Rio de Janeiro ma, come si legge sui media locali, passa molto del suo tempo sulla spiaggia di Ipanema dove ama indossare tante code di sirena di diversi colori. Il giovane brasiliano, che grazie a questa sua passione si guadagna da vivere partecipando a feste dove si esibisce mostrando le sue lunghe code da pesce, ha detto di voler dimostrare che non solo le donne possono trasformarsi in “sirenette”. Ha però anche ammesso che per realizzare questo suo sogno ha perso diversi amici. “È uno stile di vita, un modo per esprimere il mio amore e rispetto per il mare. Quando sono in acqua mi sento un altro”, ha spiegato Moreira ai giornali ammettendo di essere soddisfatto della sua scelta.

Sul braccio ha un tatuaggio della protagonista de La Sirenetta – “La gente ride di me perché sono diverso ma non sto cercando di sfuggire alla realtà. So esattamente come affrontare la vita ma questo mi rende felice e non faccio male a nessuno”, ha raccontato ancora. Il “sirenetto” ha detto anche di aver imparato a nuotare da bambino grazie a suo padre, che era un pescatore e che gli ha insegnato ad amare il mare: “Solo ora i miei genitori hanno cominciato a capire che la mia coda di pesce non è una moda passeggera ma parte di me”. “So che questa è la mia vocazione da quando ho visto per la prima volta il cartone della Disney ‘La Sirenetta’”, ha spiegato ancora aggiungendo di essersi innamorato della protagonista Ariel e di aver un tatuaggio con la sua immagine sul braccio. Come dimostrano i suoi tantissimi follower sui social, Davi sta ottenendo un grande successo in Brasile.