in foto: Danzainfiera 2017

Firenze capitale internazionale della danza dal 23 al 26 febbraio alla Fortezza da Basso, consueta location della kermesse "Danzainfiera" 2017 giunta ormai alla dodicesima edizione. Come sempre non mancheranno ospiti di fama impegnati nelle numerose sale a disposizione delle migliaia di giovanissimi, tutti scalpitanti per incontrare i loro idoli e confrontarsi in stage, workshop, masterclass ed audizioni proposte in questa carrellata no stop di settantadue ore attesa da un anno. Ormai l'appuntamento annuale di "Danzainfiera" è seguito in tutta Europa con una partecipazione crescente di coreografi, compagnie e giovani ballerini che riempiranno le strade di Firenze nel prossimo week end.

La guest star di quest'edizione è senz'altro l'etoile del Teatro dell'Opéra di Parigi Dorothée Gilbert. Ballerina raffinata e di indiscutibile esperienza, Dorothée Gilbert sarà il valore aggiunto nelle sale di classico della kermesse a cui saprà offrire quell'appeal transalpino irrinunciabile in ambito tersicoreo. Lei stessa ha voluto lanciare il proprio messaggio di benvenuto alle migliaia di giovanissimi ragazzi e ragazze in fila per vederla, ascoltarla e seguirla alla sbarra.

Desidero trasmettere agli allievi di "Danzainfiera" tutto ciò che ho imparato dalla scuola francese nel corso degli anni. Il lavoro della parte bassa della gamba, che è così importante all'Opera. La tenuta della schiena che dona eleganza. Ho avuto la fortuna di lavorare con dei grandi maestri della scuola francese, come Gilbert Mayer e cerco di trasmettere al meglio i valori che mi hanno insegnato.

in foto: Dorothée Gilbert

Non solo Opéra di Parigi a "Danzainfiera" 2017! Calcheranno le sale della Fortezza da Basso anche i due Principal del Royal Ballet di Londra Sarah Lamb e Federico Bonelli, ospiti d'eccezione del Gala del sabato dove incontreranno il pubblico per raccontare i segreti della loro straordinaria carriera partita da quando erano talentuosi studenti di danza fino a diventare ballerini apprezzati nel mondo e stelle del prestigioso teatro londinese. Sarah Lamb si metterà in gioco a braccetto con i fortunati allievi delle sue masterclass mentre entrambi i Principal saranno moderati dalla direttrice di "DanzaSì" Luana Luciani.

Dif 2017 a Firenze, l'evento che fa ballare il mondo.

in foto: Federico Bonelli e Sarah Lamb

Dopo tanto classico ci sarà spazio anche per la tecnica moderna Limon con Ryoko Kudo. La Tecnica di José Limon conferisce enfasi al ritmo naturale di caduta e ripresa del corpo e all’alternarsi tra gravità e assenza di essa. E' nota per la sua gamma di espressioni e umanità, per l’immediatezza con cui un danzatore con tecnica Limon riesce a trasmettere la totalità di esperienza, e per il dinamismo e la fisicità della danza. Un danzatore con tecnica Limon possiede un movimento organico facilmente adattabile ad una vasta gamma di stili coreografici e lo prepara ad esibirsi sia nello stile classico che contemporaneo. Ryoko Kudo ha danzato nella Limon Dance Company per più di otto anni, interpretando magnifici pezzi di repertorio creati da coreografi di fama internazionale come José Limón, Doris Humphrey, Jiri Kylian, Susanne Linke, Donald McKayle, Lar Lubovich.

Come si può scrivere di danza senza la formazione? A "Danzainfiera" i due elementi convivono pienamente da ben sei edizioni con l'approfondimento e l'aggiornamento per allievi e maestri. Quest'anno Riccardo Riccardi, ex ballerino del Teatro di San Carlo di Napoli, ha curato il Master per Insegnanti di danza classica metodo Vaganova con la maestra russa Marina Vasilieva sulla base dell'aggiornamento del programma attuato dall'Accademia nel corso dell'anno 2016. Del nuovo programma verranno analizzati ed esaminati i seguenti argomenti: lavoro alla sbarra, esercizio al centro della sala, allegro ed esercizio sulle punte. Il lavoro verrà svolto anche con l'integrazione di video lezioni, video storici e libri di testo della prestigiosa Accademia di San Pietroburgo.

in foto: Luciano Cannito

Da questa edizione si è deciso di puntare anche al futuro della danza stessa. Soprattutto nei termini della crisi in cui versa l'intero comparto tersicoreo con la contestuale chiusura dei corpi di ballo italiani. Ed a questo proposito Monica Ratti, editore di "Dance&Culture", accoglie le istanze di Luciano Cannito, affermato coreografo e regista italiano, oltre che il primo a rispondere al grido d’aiuto dei Corpi di Ballo degli Enti Lirici sposando l’idea di una raccolta firme per una petizione in favore della loro riapertura, firmando una lettera destinata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In un incontro promosso dalla rivista "Dance&Culture", Luciano Cannito discuterà con il pubblico e i giornalisti presenti a "Danzainfiera" del futuro dei Corpi di Ballo nelle Fondazioni Lirico Sinfoniche italiane per sensibilizzare l'opinione pubblica contro la chiusura del Balletto nei grandi teatri italiani. La raccolta firme per presentare la petizione si effettuerà nei giorni di "Danzainfiera" presso lo stand "Dance&Culture" (Pad. Spadolini, Piano Terra, Stand PA 2) e sul sito Change.org. L'intero programma è on line sul sito www.danzainfiera.it