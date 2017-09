Dante, bimbo eroe: salva la sorellina di 7 anni da uno stupro, ma viene ucciso a martellate

Sconforto e amarezza a Sacramento, in California, per la morte di un bimbo di 8 anni, ucciso a colpi di martello dall’ex fidanzato di sua madre, il 23enne Deandre Chaney Jr. L’uomo avrebbe tentato di violentare la sorellina del piccolo e aggredire la stessa ex compagna. Entrambe sono sopravvissute, anche e soprattutto grazie all’intervento di Dante.