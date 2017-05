Un bimbo belga di sette mesi è morto perché il suo peso non era adeguato agli standard minimi della sua età. Il padre e la madre di Beveren, in Belgio, sono titolari di un negozio di alimenti naturali e avevano scelto di adottare anche per il piccolo una dieta gluten free. Il piccolo è morto nel 2014 perché il cibo che ingeriva era troppo poco per la sua età. Il processo al padre e alla madre è iniziato ieri. Secondo i risultati dell'autopsia lo stomaco del bambino, che era arrivato a pesare appena 4 chili, era completamente vuoto e gli alimenti ingeriti fino a quel momento sarebbero stati inadeguati. I genitori avrebbero diagnosticato autonomamente al loro bambino un'intolleranza al glutine e un'allergia al lattosio.

"A volte aumentava di peso, altre volte dimagriva. Non abbiamo mai voluto provocare la morte di nostro figlio", ha spiegato in lacrime la mamma. Secondo il loro avvocato Karine Van Meirvenne, i genitori pensavano che Lucas avesse un problema alimentare e per questo gli davano soprattutto latte di quinoa, non sufficientemente nutriente per i neonati. Per l'accusa il reato è di negligenza, mentre la difesa sostiene che hanno agito in buona fede.