Un vero e proprio giallo sta tenendo sulle spine l'opinione pubblica danese. Il proprietario di un sottomarino affondato è stato tratto in arresto con l'accusa di omicidio colposo in relazione alla misteriosa scomparsa di una giornalista che si trovava insieme a lui. L'uomo sul banco degli imputati, il 46enne Peter Madsen, aveva fatto parlare di sé riuscendo a costruirsi un sommergibile nel 2008 grazie ad una raccolta di finanziamenti in crowdfunding. Ieri il suo mezzo, chiamato Nautilus, è affondato a largo di Copenaghen. Le tv hanno ripreso il salvataggio di Madsen, ma l'uomo è uscito da solo dal mezzo in avaria, nonostante fosse partito il giorno prima in compagnia di una giornalista, una donna svedese di 30 anni che avrebbe dovuto raccontare la sua curiosa avventura.

Già giovedì sera il compagno della donna avvertito la polizia della sua scomparsa. Madsen ha riferito agli inquirenti di aver sbarcato giovedì notte la donna su un isoletta del porto di Copenaghen, ma nessuno ha più visto la svedese da quando è salita a bordo del Nautilus. Affondato dopo il salvataggio del suo "capitano", il sommergibile si trova attualmente sul fondo della baia di Koge, a sud di Copenaghen, ad una profondità di sette metri. Le autorità intendono nei prossimi giorni procedure al recupero del mezzo subacqueo, lungo 18 metri. Il sottomarino non è però molto stabile e finora i sub non sono riusciti a penetrare al suo interno.

Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire cosa è accaduto alla giovane giornalista svedese, ma i sospetti che sia deceduta per colpe riconducibili a Madsen sono concreti. L'uomo, infatti, è noto in Danimarca per le sue passioni "spericolate". Ora, dopo aver esplorato il mare, progettava di andare nello spazio. Molto probabilmente tuttavia dovrà rinunciare definitivamente a questo sogno.