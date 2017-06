Robert Langdon sta per tornare. L'attesa in tutto il mondo, per i lettori dello scrittore bestseller Dan Brown, è quasi finita. Il professore di Simbologia e Iconologia delle Religioni ad Harvard, protagonista del bestseller internazionale "Il Codice da Vinci", oltre che di "Angeli e demoni", "Il simbolo perduto", "Inferno", tornerà nelle librerie italiane, in contemporanea mondiale in diversi paesi, tra cui gli Usa, dal 3 ottobre 2017. Giorno in cui è previsto il lancio di "Origin" (Mondadori), nuovo romanzo di Dan Brown, autore che finora, grazie ai suoi libri, ha venduto oltre 200 milioni di copie.

Svelati alcuni dettagli della trama di "Origin" che avrà come sempre per protagonista il professor Robert Langdon, eroe dei romanzi di Dan Brown dal 2000 in poi, anno di pubblicazione di "Angeli e demoni", che poi incontrò il successo planetario qualche anno dopo con "Il Codice da Vinci".

Cosa sappiamo finora di "Origin"

Finora, da quanto emerso, sappiamo di "Origin", il nuovo romanzo di Dan Brown in uscita il 3 ottobre 2017 nelle librerie le seguenti notizie