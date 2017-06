Si “nascondeva” in Costa Azzurra e lì, mentre passeggiava sul lungomare, è stato individuato dalla polizia francese, che lo ha arrestato su segnalazione della squadra Catturandi del Comando provinciale dei carabinieri che ha condotto l’inchiesta. Parliamo del conte Giuseppe de Capitani di Vimercate, sessantottenne con svariati precedenti alle spalle. A gennaio era diventato latitante dopo l’ennesimo raggiro e così il conte di origini liguri aveva scelto la Costa Azzurra per sfuggire alla legge. A scrivere del suo arresto è il Corriere della Sera che ricostruisce come le forze dell’ordine sono arrivare al milionario.

Frodi e truffe dalla Costa Azzurra: dirigeva aziende fantasma – Gli uomini diretti dal capitano Marco Prosperi hanno lavorato su telefonini e computer seguendo il flusso delle conversazioni e delle email per poi trovarlo che passeggiava sul lungomare. Secondo quanto ricostruito, Giuseppe de Capitani di Vimercate attraverso cooperative e ditte avrebbe intascato contributi per miliardi (con la Cee) e milioni (con l’Ue) sempre imbrogliando. Tra le varie cose commerciava macchine agricole che non esistevano, aggirava il fisco, fatturava con aziende-fantasma che apriva e chiudeva, partecipava a progetti europei.

Svariate proprietà a Genova e in Piemonte e latitanza in Costa Azzurra – Il milionario possiede inoltre svariate proprietà ereditate dalla sua famiglia, come ad esempio un prestigioso palazzo a Genova e un castello in Piemonte più diversi appartamenti. Una prima volta era finito in manette nel 2008 sempre in Francia ma a quanto pare non ha perso il vizio della truffa. Durante l’ultimo arresto in Costa Azzurra (dove periodicamente lo raggiungeva anche la moglie), il nobile avrebbe parlato dei suoi presunti problemi di salute a suo dire incompatibili con il regime carcerario.