Da un serpente nascosto in un aspirapolvere ad un gabbiano finito in una vasca di curry, la RSPCA (l’ente di beneficenza che opera in Inghilterra e nel Galles e che promuove il benessere degli animali) ha avuto la sua giusta quota di salvataggi bizzarri anche quest'anno. “Gli animali ci sorprendono sempre. Spesso si ritrovano in situazione all’apparenza divertenti, ma che richiedono almeno un piccolo aiuto per farli uscire dai guai” dice l’associazione.

In un caso, un serpente dato per disperso dai suoi proprietari era finito in un armadio a muro nella casa della coppia di York. Il rettile, che era stato assente per tre mesi, aveva cercato rifugio in un aspirapolvere ed è stato avvistato mentre sbirciava fuori del tubo. La RSPCA è riuscita così a riunire l’animale con il suo proprietario.

In estate, alcuni funzionari sono stati chiamati dai dirigenti di una società che produce curry a Newport: “C’è un gabbiano in una grande pentola di curry”. L'uccello – che era diventato praticamente arancione – è stato poi portato in un centro veterinario specializzato per un check-up (e una lavata) prima di essere rilasciarlo.

Nel frattempo, a Stockport, Greater Manchester, uno Schnauzer di cinque mesi chiamato Juno era rimasto con la testa incastrata tra due barre di metallo in un recinto durante una passeggiata. Con l’aiuto dei pompieri, l’animale è stato liberato tagliando le ringhiere del cancello.

Altrove, ad Alfreton, nella contea di Derbys, un cavallo era rimasto bloccato con tre gambe su un lato di una passerella e la quarta sull'altro lato. I vigili del fuoco e i veterinari hanno contribuito a liberare l'animale, che se l’è cavata solo con alcune escoriazioni.

I postini di Goring-on-Sea, West Sussex, sono rimasti scioccati quando il 22 marzo, un gatto siamese chiamato Cupcake è stato trovato in uno scatolo pieno CD e DVD. Nulla di strano se non fosse per il fatto che il microchip di cui il gatto era dotato ha permesso di individuare il suo proprietario ad oltre 400 km di distanza a Falmouth, in Cornovaglia, che non vedeva il suo animale domestico da otto giorni.

All'inizio di questo mese una pecora si è ritrovata con la testa bloccato in un cono per il traffico in un campo in Hertfordshire. Gli ufficiali della RSPCA sono riusciti a recuperare la bestia e restituirla di nuovo al suo gregge.

Infine lo scorso 27 luglio un giocatore di Pokemon Go è rimasto scioccato quando, mentre era alla ricerca delle famose creature virtuali, si è imbattuto in una mucca bloccato in un alimentatore di metallo. Ha chiamato l'RSPCA, che, coadiuvata dai vigili del fuoco, ha liberato l'animale a Wythenshawe Park, Manchester.