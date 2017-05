Il 18 maggio è la Giornata Internazionale dei Musei e per l’occasione migliaia di musei pubblici in Italia saranno aperti con esposizioni e numerose attività. In attesa delle giornate del 20 e 21 maggio, in cui sarà celebrata la Festa dei Musei. Eppure, l’Italia non è costituita solo di musei che custodiscono importanti dipinti, sculture o siti archeologici di enorme importanza. Esistono, infatti, tanti luoghi dove ammirare tantissime cose inimmaginabili per un museo.

Ed è per questo che per l'occasione, il comparatore di alloggi turistici on line Hundredrooms, una start up nata nel 2014, ha selezionato alcuni dei musei più strani visitabili in giro lungo la penisola. Dal museo del coltello sardo a quello del rubinetto, passando per quello dell'ombrello e del parasole al "the shit museum". Vediamo, in poche righe, la selezione di questi 10 imperdibili e strani musei.