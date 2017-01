in foto: Il Monumento al Camionista (Bologna)

Sta riscuotendo grande successo l'iniziativa social per eleggere il monumento più curioso d'Italia lanciata durante "I Provinciali", il divertente “osservatorio” sulla provincia italiana firmato Pif e Michele Astori, dal lunedì al venerdì alle 18, su Radio2. La trasmissione, infatti, sta promuovendo in questi giorni un’iniziativa social per eleggere il monumento più curioso d'Italia. Dopo il successo dell’Alberellum, è la volta del ‘Monumentellum’, concorso “semiserio” sui monumenti, le sculture celebrative e le opere architettoniche più strane del nostro paese.

I monumenti esteticamente più strani d'Italia.

Simboli che raccontano con una sola immagine un territorio, la sua storia e la sua tradizione, possono avere risultati estetici a volte discutibili. Tra centinaia di monumenti arrivati da ogni parte d’Italia, la cinquina andata in finale è composta da: “Monumento al Pisello nano di Zollino” (Salento), “Monumento alla Salama da Sugo”, (Madonna dei Boschi, Ferrara), “Monumento al Camionista” (Bologna), “Monumento al Basilico” (Genova) e il “Monumento ai Pesci del Mediterraneo” (detto "La Rotonda dei Tonni suicidi", Genova). Nella puntata di oggi, venerdì 27 gennaio, in diretta su Radio2, verrà proclamato il monumento più strampalato: per l’occasione il critico d’arte Francesco Bonami assegnerà il premio della critica.