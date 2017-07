Pagare per concedersi una pennichella pomeridiana: si tratta di una moda che sta prendendo sempre più piede dall'Asia agli Stati Uniti, passando anche per l'Europa, e che consente alle persone di "acquistare" qualche minuto di riposo e spezzare giornate lavorative sempre più stressanti e faticose. Di recente sono sorte in ogni angolo del mondo attività che mettono in vendita tale servizio, l'ultima delle quali è stata chiamata "Siesta & Go" e inaugurata a Madrid.

Il nome è tutto un programma: Siesta & Go ha aperto ad Azca, il quartiere finanziario di Madrid, e offre l'opportunità ai lavoratori di concedersi una parentesi di riposo pagando una quota. Le alternative proposte sono molte, con tariffazione al minuto (ma 5 minuti "di cortesia" sono sempre garantiti) e nessuna necessità di prendere appuntamento. I prezzi sono decrescenti e vanno da 0,23 a 0,05 euro al minuto, così da invogliare gli "acquirenti", che hanno a disposizione una camera singola con tavolo, scrivania e poltrona con puff poggiapiedi.

Siesta & Go non è però una novità assoluta: la sua fondatrice Maria Estrella Jorro de Inza ha spiegato a "El Pais" di essersi ispirata durante un viaggio in Giappone, paese in cui notò diversi locali simili e in cui la frequentazione dei "nap bar" (o "nap cafe", dall'inglese nap che significa pisolino) è già piuttosto diffusa. Quella del pisolino è una moda in voga anche in Corea del Sud, probabilmente a causa degli intensi ritmi professionali tenuti dai suoi abitanti. In Europa la moda del Nap Caffè è ancora in fase embrionale, anche se prima di Madrid una "nap station" è stata aperta a Londra nell'estate del 2016 e a Bruxelles, dove al riposo vengono affiancati dei massaggi, effettuati sfruttando tecnologie all'avanguardia. Opzioni che è possibile provare anche a New York, ma anche in Argentina, dove i centri per "pisolini" hanno trovato spazio anche nelle aziende e nelle università.