Poteva essere una tragedia, invece fortunatamente quanto accaduto a Monserrato, in provincia di Cagliari, si è risolto con un grande spavento e un ricovero in ospedale: un uomo ha infatti appiccato il fuoco al suo appartamento, rischiando di uccidere due donne. Dopo aver ammucchiato in una stanza dei vestiti, il piromane ha innescato l'incendio ed è uscito: nel giro di pochi minuti le fiamme si sono propagate in tutto l'appartamento, mentre il fumo denso e acre ha invaso anche le case ai piani superiori. In quello del secondo piano una donna di 88 anni e sua figlia sono rimaste intossicate e sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

In totale quattro persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco: tra queste una novantenne, che è stata presa in braccio da un pompiere e messa in condizioni di sicurezza. Una parte del palazzo è stata evacuata: l'appartamento a cui è stato dato fuoco è andato distrutto, quello sovrastante ha subito gravi danni, le condizioni degli altri sono in fase di valutazione.

Dopo essersi dato alla fuga, il piromane è stato rintracciato e fermato. Si tratterebbe di un uomo di 50 anni con problemi mentali e seguito dal Centro di diagnosi e cura della Asl. Già nei giorni scorsi, stando a quanto reso noto dai vicini, l'uomo aveva tentato di appiccare un incendio bruciando dei pezzi di carta in casa.