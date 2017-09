in foto: Rosso Fiorentino in mostra a Firenze

L'estate sta per giungere al termine, ma gli appuntamenti con l'arte devono ancora iniziare: in tutta Italia sono attese numerose esposizioni che vanno dal Rinascimento fiorentino all'arte contemporanea, dalla scultura alla fotografia. Da Milano a Siracusa, ecco 5 imperdibili mostre da visitare al ritorno dalle vacanze.

Arte e “divertimento” a Roma

in foto: Hans Op de Beeck, 'The Collector's House', Art Basel (2016)

Il Chiostro del Bramante ha chiuso la scorsa stagione espositiva con il grande successo di “LOVE. L’Arte contemporanea incontra l’amore”, ed è subito pronto per una nuova avventura, ancora una volta nel segno del contemporaneo. Dal 23 settembre e fino al 25 febbraio 2018 la mostra “ENJOY. L’arte incontra il divertimento” porterà a Roma alcuni fra i più grandi nomi del panorama contemporaneo internazionale come Alexander Calder, Hans op De Beeck e Leandro Erlich: il tema scelto per riunire in un solo luogo le loro opere è quello del divertimento, inteso nel senso etimologico di “portare altrove”.

L’esposizione, a cura di Danilo Eccher, riunirà in un solo luogo le più disparate forme d’arte, con tantissime installazioni site specific pensate appositamente per gli spazi del Chiostro: labirinti di specchi, giochi di luce e sculture che hanno come obiettivo quello di trasportare al di là dell’arte i visitatori.

Caravaggio a Milano

in foto: Riposo durante la fuga in Egitto (1597)

È attesa come uno degli eventi di rilievo dell’anno la mostra “Dentro Caravaggio” che prenderà il via il prossimo 29 settembre a Palazzo Reale, a Milano. Biglietti già in vendita e previsioni record per l’esposizione, che riunirà per la prima volta in un solo luogo ben 18 capolavori del Maestro analizzando, grazie alla tecnologia, l’intero processo di realizzazione dietro ad ogni opera. Accanto ad ogni dipinto sarà infatti affiancata un’apposita immagine radiografica che consente di seguire tutto il lavoro eseguito sulla tela dalla mano esperta di Caravaggio.

Il Cinquecento, a Firenze

in foto: Rosso Fiorentino, Putto che suona (1521)

Firenze ripercorre suo periodo più splendente con la mostra “Il Cinquecento fiorentino”, attesa dal 21 settembre nelle sale di Palazzo Strozzi. Dopo il Rinascimento elettronico di Bill Viola è il momento di tornare alle origini, con i grandi maestri che hanno caratterizzato l’arte del XVI secolo: 70 capolavori di ben 41 artisti, Da Michelangelo a Rosso Fiorentino, passando per Vasari, Giovanni Stradano e Vincenzo Danti.

Steve McCurry a Siracusa

in foto: Steve McCurry. Icons

C’è ancora tempo fino al 5 novembre per “Steve McCurry. Icons” nei suggestivi spazi dell’ex Convento di San Francesco d’Assisi di Siracusa. Cento fotografie che partono dall’India per arrivare fino a Cuba passando per l’Africa e il Giappone: un vero e proprio viaggio nel mondo di McCurry, un mondo da sempre fatto di poesia, stupore, sofferenza ma anche tanta speranza. Nel percorso espositivo sono previsti anche alcuni contributi video come “Le massime di Steve McCurry”, in cui il grande fotografo americano racconta la sua fotografia, e il documentario prodotto da National Geographic e dedicato alla ricerca della celebre “ragazza afghana”.

La Pubblicità diventa arte, a Parma

in foto: Pubblicità per il Rajah Coffee,Henri Meunier (1897)

Dal 9 settembre, presso la sontuosa Villa dei Capolavori a Mamiano di Traversetolo, la Fondazione Magnani-Rocca presenta “Pubblicità!”: 200 opere che ripercorrono la nascita e lo sviluppo di un vero e proprio linguaggio artistico alternativo, dalla fine dell’Ottocento alla metà del Novecento. La mostra è a cura di Dario Cimorelli e Stefano Roffi, e racconterà la diffusione delle prime immagini al servizio della pubblicità fino ad arrivare alla costituzione di vere e proprie “correnti artistiche” all'interno del mondo della comunicazione di massa.