La notizia della nuova gravidanza di Beyoncé ha impiegato poco a fare il giro del mondo. Anche perché ad annunciarlo è stata la stessa cantante americana con un post su Instagram, in cui si mostra in intimo e ricoperta da un velo da sposa, con il pancione già evidente. Ad aggiungere ancora più curiosità intorno alla notizia, per i fan di tutto il mondo, è stato l'annuncio che la cantante è in dolce attesa, assieme al marito Jay-Z, di un parto gemellare.

Da "La nascita di Venere" alla "Danae"

Eppure, dietro le immagini che da ieri circolano attraverso un vero e proprio servizio fotografico (che in rete si è subito trasformato in un avvenimento), apparentemente confinabili al mondo del gossip e della musica, vi è una vera e propria idea di pop-art concepita dall'artista americano Awol Erizku. Molti, infatti, sono i riferimenti in queste immagini a opere note e meno note della storia dell'arte, dalla "La nascita di Venere" di Botticelli o la "Danae" di Tiziano Vecelio. Curiosamente, i soggetti di queste importantissime opere sono donne che rispettavano i canoni di bellezza femminile di un'epoca molto diversa dalla nostra in cui, infatti, Beyoncé tende a identificarsi proprio nel momento in cui le sue fattezze diventano "botticelliane" in quanto donna incinta.

Fotografia, arte e poesia per Beyoncé incinta.

"Io faccio le cose che voglio vedere nel mondo", aveva detto in una vecchia intervista Awol Erizku. "Sono molto interessato al modo in cui gli elementi di un'immagine si fondono tra loro. Se si guarda al mio studio, mi basta prendere gli oggetti trovati per poi riutilizzarli in modo che possano avere un significato, sperando che siano interessanti per chi guarda, ma dietro quest'idea c'è sempre il modo in cui guardo il mondo e come i colori mi parlano." Nel servizio fotografo su Beyoncé quest'idea estetica è abbastanza evidente, peraltro i conoscitori dell'opera dell'artista contemporaneo ritroveranno uno dei suoi oggetti proprio nelle foto, soprattutto in quella in cui Beyoncé si trova su una macchina rossa circondata di fiori. Ma non tutti i riferimenti al mondo dell'arte finiscono qui. Sul sito della cantante americana, infatti, le immagini sono intervallati da versi del poeta Warson Shire, da cui infatti proviene lo slogan scelto per presentare il servizio: "Ho tre cuori" a capo di un paio di strofe sulla gravidanza e sulla maternità.