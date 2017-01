Quando i medici le hanno diagnosticato il linfoma di Hodgkin dandole solo il 50 per cento delle possibilità di sopravvivenza ha deciso di non sottoporsi subito alle cure necessarie ma di mettere al mondo prima i suoi figli, quattro gemellini, nati prematuramente ma sani venerdì scorso al Vanderbilt University Medical Center di Nashville, nello stato del Tenesse, in Usa. È la storia di una donna statunitense, la 29enne Kayla Gaytan, e di suo marito Charles Gaytan, sergente dell'esercito Usa. Kayla si era già ammalata di cancro in passato e dopo essersi sottoposta al tutte le cure necessarie prescritte dai medici il male sembrava essere scomparso.

Purtroppo però, a distanza di alcuni mesi, la terribile malattia è ritornata ancora più aggressiva di prima. Nel frattempo Kayla era rimasta incinta, un desiderio che coltivava da tempo e che ha deciso di portare avanti fino a quando ha potuto. "Il mio obiettivo era arrivare a 34 settimane di gravidanza, perché ho pensato che se ero riuscita a battere il cancro, sicuramente avrei potuto arrivare anche a 34 settimane", ha detto Kayla, aggiungendo: "Ho continuato a cercare di dire a me stesso che avrei potuto farlo".

Un obiettivo mancato per poco visto che la donna ha partorito a 30 settimane. Il primo a venire al mondo è stato il piccolo Lillian, seguito da Victoria, Michael e Charles. Tutti e quattro i neonati dovranno rimanere in terapia intensiva presso l'ospedale per il prossimo mese e mezzo vista la loro dimensione, ma stanno generalmente bene. La madre invece si dovrà sottoporre subito ad un altro ciclo di chemioterapia di circa due settimane per una nuova battaglia contro il cancro.