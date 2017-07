Se ci si rivolge ad un pediatra di famiglia, detto anche pediatra di libera scelta, che si occupa dei bambini e ragazzi in cura da 0 a 14 anni, non tutte le prestazioni sono a titolo gratuito. Bisogna infatti distinguere tra servizi a pagamento e certificati gratuiti. Per poter accedere al Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) ogni bambino dalla nascita è assegnato obbligatoriamente ad un pediatra di famiglia, che ha un tetto massimo di 800 pazienti, salvo casi particolari. Vale la pena di ricordare che per i primi 6 anni bisogna necessariamente affidarsi ad un pediatra. Dai 6 ai 14 anni invece la famiglia può invece scegliere se rivolgersi ad un medico di base o a un pediatra di libera scelta. Dopo i 14 anni il servizio decade automaticamente, a meno che non ci siano patologie croniche o handicap accertati. In questi due casi si può prolungare il rapporto fino ai 16 anni. Ma quali servizi sono garantiti per legge?

Cure gratuite

Tra le prestazioni che in un ambulatorio medico devono essere assicurate gratuitamente ci sono

visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico o terapeutico

accesso presso gli ambienti di ricovero, per seguire più da vicino la degenza del paziente

prescrizione di farmaci

certificazioni obbligatorie ai fini della riammissione alla scuola dell’obbligo, agli asili nido, alla scuola materna o dell’astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino

richiesta di visite specialistiche, di analisi cliniche e di diagnostica strumentale

proposte di ricovero ospedaliero

aggiornamento di una scheda sanitaria pediatrica

prestazioni terapeutiche e diagnostiche (ad es. medicazioni, rimozione punti, tampone faringeo)

certificati per l’idoneità a eseguire attività non agonistiche in ambito scolastico

Prestazioni a pagamento.

Alcuni servizi vengono invece offerti negli studi medici a pagamento, e non sono coperti dagli Accordi nazionali o regionali tra pediatra e Ssn. Questo è l'elenco