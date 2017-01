Stava tornando dal veglione di Capodanno, dove si era divertita insieme agli amici, quando è stata travolta da un'auto nella zona di Murazzano, in provincia di Cuneo, lungo la provinciale per Dogliani. Così, quella che doveva essere una notte di festa si è trasformata in tragedia per Clara Massueratti, 20 anni, prima vittima della strada del 2017. La ragazza, residente in località Mellea, era scesa dalla vettura su cui stava viaggiando verso casa per dare il cambio al fidanzato che era alla guida quando è stata colpita dalla macchina che l'ha uccisa.

La ragazza è morta pochi minuti dopo l'impatto, intorno alle 05:00 di domenica 1 gennaio. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione effettuati dai sanitari del 118 giunti sul luogo dell'incidente. L'investitore, un trentenne di Murazzano, si è fermato e, dopo i controlli dei carabinieri, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale perché è risultato positivo alla cocaina e con un tasso alcolemico di quasi cinque volte il consentito.

La notizia della tragica morte di Clara ha scosso molto la comunità dell'alta Langa dove la sua famiglia è conosciuta. I genitori gestiscono a Murazzano il ristorante "La cà ’d Baruc".