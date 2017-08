in foto: Immagine di repertorio

Terribile e tragico incidente stradale nella prima mattinata di sabato nel territorio del comune di Fossano, in provincia di Cuneo, in Piemonte. Un'auto con a bordo tre ragazzi è improvvisamente uscita di strada mentre percorreva la provinciale, precipitando da un cavalcavia in località Loreto, finendo in un campo sottostante dopo un volo di diversi metri. Nello schianto uno dei ragazzi a bordo è rimasto ucciso, si tratta di un giovane di 22 anni.

Per la vittima purtroppo sono stati inutili i soccorsi sanitari giunti tempestivamente sul posto dopo una chiamata di emergenza. Quando le ambulanze son arrivate sul posto, infatti, era già morto. Soccorsi e trasportati in ospedale, invece, gli altri due ragazzi coinvolti, due amici della vittima che viaggiavano con lui: un 19enne e un 20enne. Entrambi sono stati estratti dalle lamiere del veicolo dai vigili del fuoco e poi trasportati d'urgenza in codice rosso all'ospedale Santa Croce di Cuneo.

L'incidente stradale è avvenuto all'alba, poco dopo le 5 del mattino, all'altezza di un cavalcavia che passa sopra l'autostrada A6 Torino-Savona. La dinamica esatta dello schianto è ancora al vaglio degli inquirenti, ma da una prima ricostruzione delle forze dell'ordine intervenute sul posto, la vettura pare abbia sbandato improvvisamente da sola, per cause ancora da appurare, sfondando poi il muretto di contenimento della carreggiata e finendo nella scarpata sottostante. Nello schianto non sono rimate coinvolte altre vetture.