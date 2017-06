in foto: Massimo Birattari, "Invece di fare i compiti", Rizzoli

Ci siamo: per migliaia di ragazzi la scuola è finita, ed è tempo di vacanze. Tempo di relax e svago dopo un anno trascorso sui libri, ma non del tutto esente dagli impegni scolastici: i tanto odiati “compiti per le vacanze” sono dietro l’angolo, che aspettano di essere portati a termine. Ma Massimo Birattari propone ai più piccoli un modo divertente, alternativo, per trascorrere i giorni estivi, tra un esercizio di matematica e l’altro, per valorizzare al meglio le giornate di vacanza.

Il libro “Invece di fare i compiti”, edito da Rizzoli, non vuole essere un invito ad ignorare gli impegni scolastici: si tratta di un divertente suggerimento per valorizzare al meglio le lunghe giornate estive, un vero e proprio manuale illustrato per i più piccoli con idee di gioco e svago. Precisamente, 27 idee e mezzo che “insegnano a divertirsi mentre s’impara”.

27 idee e mezzo per conoscere giocando

Il testo è pensato per i ragazzi fra gli 8 e i 13 anni, l’età di passaggio fra le scuole elementari e le medie. Arricchito da tantissime illustrazioni realizzate da Ilaria Faccioli, il libro propone tantissime idee per trascorrere il tempo libero in modo produttivo: cucinare con i nonni, per imparare una ricetta che non è mai soltanto “cibo”, ma un veicolo di storie, tradizioni e ricordi familiari.

Oppure organizzare delle vere e proprie Olimpiadi nel parco cittadino, condividendo l’esperienza di gioco con gli altri ragazzi e, insieme, costruire qualcosa di divertente e colorato. Visitare parchi archeologici, castelli, cattedrali, giocando a scoprire i segreti della storia che ci circondano. E ancora, divertirsi ad inventare storie di paura per “spaventare” i fratelli, seguendo poche e semplici indicazioni che l’autore, tornando anche lui un po’ bambino, suggerisce.

Massimo Birattari è autore di numerosi libri per ragazzi, e l’idea che ha mosso la pubblicazione del libro è quella che “la scuola, oltre alle nozioni, deve far crescere il desiderio della scoperta e dell'esperienza”. “Invece di fare i compiti” completa proprio questa esigenza. Oltre a questo libro, uscito nel 2017 per Rizzoli, Birattari ha scritto moltissimi libri per ragazzi come “I rivoltanti romani”, “I barbuti barbari” e “Vite avventurose di santi straordinari”. Per Feltrinelli Kids ha pubblicato “La grammatica ti salverà la vita” nel 2012, “Benvenuti a Grammaland” (2011) e “Scrivere bene è un gioco da ragazzi”, nel 2013.