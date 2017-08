Squarciata violentemente e volontariamente con un coltello, per motivi al momento ignoti. È questa la triste vicenda che ha dovuto affrontare Sage, un cucciolo di Labrador di soli due anni, improvvisamente aggredito e ritrovato sanguinante e quasi in fin di vita. Il cagnolino sarebbe stato aggredito mentre giocava nel giardino anteriore della casa in cui vive con i propri padroni a Musselburgh, in Scozia. Secondo quanto si apprende dalle prime ricostruzioni fornite dalla padroncina Courtney Cartledge, 18 anni, il cucciolo di Labdrador sarebbe stato volontariamente aggredito con un coltello. Come riporta il sito Metro.co.uk, i veterinari avrebbero proprio confermato che lo squarcio rinvenuto sul corpicino di Sage è frutto di un'azione intenzionale e fatto con un coltello o una lama appuntita. La ferita è molto profonda e ha raggiunto il muscolo. Racconta la giovane Courtney: "Ero in choc e lo sono ancora. Il taglio era lungo circa otto centimetri ed era davvero profondo. Così profondo che la pelle era rimasta appesa". La polizia al momento sta indagando sull'accaduto: "I funzionari della stazione di polizia di Musselburgh vogliono parlare con chiunque fosse nella zona al momento. Chi ha visto o sentito qualcosa di sospetto, contatti la polizia. Il responsabile potrebbe reiterare".