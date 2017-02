Ancora una volta la smania di toccare e farsi selfie da parte dei turisti potrebbe essere costata la vita ad un cucciolo di delfino spiaggiato lungo le coste. E ancora un volta è accaduto in Argentina dove già lo scorso anno si era assistito ad una scena simile quando un gruppo di persone estasiate a Santa Teresita si era passato di mano in mano un piccolo delfino che si trovava a riva finendo per causare la sua morte. Come in quel caso, anche il nuovo episodio, che arriva dalle spiagge di San Bernardo, è stato scoperto dopo che un video è stato diffuso dai protagonisti online sui social.

"Era un giovane esemplare di delfino ed era arrivato da solo a riva", ha spiegato un testimone argentino al canale di notizie C5N, aggiungendo però che "avrebbe potuto essere rigettato in mare perché respirava ancora ed era vivo, ma tutti hanno cominciato a scattare foto e a toccarlo dicendo che era già morto". Nel video, che secondo le stesse fonti sarebbe stato ripreso domenica scorsa, si vede una folla di persone attorno all'animale sulla sabbia mentre sgomitano per poterlo toccare e farsi un selfie tra cui diversi bambini.