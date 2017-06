Sono ore di apprensione in Calabria dove dalla serata di lunedì si cerca un sub di 31 anni che si era immerso in acqua per pescare ad un miglio della costa ma non è mai più ritornato a riva. Il giovane, Giuseppe Tavella, era andato in mare a bordo di un gommone nella acque antistanti località "Le Castella" di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese, insieme ad un amico. Dopo l'immersione, non vedendolo riemergere, il compagno si è preoccupato e ha dato l'allarme. Sul posto per le ricerche sono accorse tre motovedette ed un elicottero della Guardia costiera oltre al Nucleo sommozzatori dello stesso Corpo, giunto appositamente da Messina.

Nonostante le lunghe ricerche, però, al momento non è stato possibile rintracciare il 31enne e a questo punto, nonostante le condizioni meteo-marine siano buone, le possibilità di ritrovarlo in vita sono quasi nulle. Secondo una prima ricostruzione dei fatti in base ala testimonianza dell'amico, il sub si era immerso una prima volta riuscendo ad arpionare con il suo fucile un pesce; poi era risalito in superficie verso la barca per prendere un secondo fucile al fine di catturare più agevolmente la preda ma non è mai più tornato a galla facendo scattare l'allarme.

Le ricerche del 31enne, sospese in nottata, sono riprese questa mattina all'alba ma non hanno dato esito. Lo specchio di mare interessato alla ricerca del subaqueo, coordinate dalla Direzione marittima della Guardia costiera di Reggio Calabria, si estende nel raggio di dieci miglia dal punto nel quale il sub si è immerso. I soccorritori infatti hanno deciso di allargare l'area di ricerca nelle acque antistanti Le Castella