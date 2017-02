Stop alla vendita di numerose confezioni di crostini in busta per possibili danni ai consumatori. Il Ministero della Salute infatti ha appena comunicato sul sito del nuovo portale dedicato alle allerte alimentari che è stato avviato un richiamo di alcuni lotti di questi prodotti da parte degli stessi distributori e produttori dopo aver constatato la possibile presenza di oggetti estranei nelle confezioni in vendita sugli scaffali. Il richiamo, che è stato disposto in via precauzionale, è motivato dal “rischio fisico” per la possibile “presenza di corpi estranei”. Un'allerta che scatta di solito quando si è in presenza di fibre non alimentari nei prodotti per il consumo umano spesso a causa di errato confezionamento. I crostini ritirati dagli scaffali son tutti prodotti dalla ditta San Giorgio srl con sede nello stabilimento di Cazzago San Martino ma confezionati per vari marchi e distributori. Ecco l'elenco dei lotti interessati

Crick Crok Cros&Tini, Ica Food Spa. Gusto pizza e classico, Lotti: 045116 scadenza 22/8/17; 050417 scadenza 27/9/17; 020517 scadenza 1/10/17.

Crostini Snack Selex. Lotti: 065016 scadenza 17/08/17; 045116 scadenza 22/08/17; 015116 scadenza 19/08/17; 010417 scadenza 23/09/17.

Crostini Dorè Unes. Lotti: 065016 scadenza 17/08/17; 040417 scadenza 26/09/17; 020517 scadenza 01/10/17; 050517 scadenza 03/10/17.

Crostini Snack Vale. Lotti: 065016 scadenza 17/08/17; 045116 scadenza 22/08/17.

San Giorgio Crostini gusto intenso. Lotti: 055016 scadenza 16/08/17; 010417 scadenza 23/09/17. E gusto classico, lotto: 040317 scadenza 19/09/2017.

Primo Crostino classico. Lotto: 030517 scadenza 01/10/2017.

Pam Panorama Crostino. Lotti: 045116 scadenza 22/08/2017; 020517 scadenza 01/10/2017;

Bionda Spiga. Lotto 040417 scadenza 26/09/2017;

Bontà di pane. Lotti: 040417 scadenza 26/09/2017; 050517 scadenza 03/10/17.