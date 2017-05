GENOVA – "Oggi sono quattro anni senza i nostri figli, un dolore quotidiano, sempre presente nella nostra vita". Cosi' scrive nel suo blog e su Facebook Adele Chiello, la mamma di Giuseppe Tusa uno dei nove morti nel crollo della torre piloti, abbattuta il 7 maggio 2013 dalla nave Jolly Nero degli armatori Messina nel porto di Genova.

"Sono indignata – prosegue Chiello – per la mancanza di rispetto per questi ragazzi, senza più voce, morti per l' incuria, per la negligenza e soprattutto per le illegalità di cui tutti siamo a conoscenza. La memoria e' importante per ricordare, per non dimenticare la gravissima tragedia che ha colpito nove onesti lavoratori e le loro famiglie". "Non permetterò che il 7 maggio venga dimenticato, non permetterò che il ricordo venga sussurrato a bassa voce, non permetterò che vengano dimenticati tutti gli errori commessi". In serata nella Sala conferenze 7 maggio della Capitaneria di Porto, al Porto Antico, viene officiata in forma privata una messa dal cappellano militare don Fabio Pagnin, quindi la processione sino a Molo Giano teatro della tragedia. Alle 22.59, ora del crollo della torre, vengono deposte corone di fiori sul molo. Nel crollo persero la vita oltre a Tusa, Daniele Fratantonio, Davide Morella, Francesco Cetrola, Marco De Candussio, Michele Robazza, Maurizio Potenza, Sergio Basso e Gianni Jacoviello.