Tre palazzi residenziali di 5 piani ciascuno sono crollati a Wenzhou, grande città industriale nel distretto di Wenchang in Cina. Ospitavano tutti appartamenti e “numerose” persone sono state travolte e risultano ancora intrappolate tra le macerie, come riferisce l'agenzia cinese Xinhua. Il primo bilancio parla di almeno nove morti, ma le speranze di trovare qualcuno ancora in vita sono piuttosto basse.

Nella zona sono giunte ambulanze e vigili del fuoco. Attualmente sono al lavoro più di 700 soccorritori. I media locali sottolineano che non è stata fatta ancora nessuna ipotesi sulle possibili cause del crollo. Va detto che non è la prima volta che si verifica un episodio del genere nella cittadina cinese. Quattro mesi fa, infatti, a Wenchang, si erano verificati crolli simili: 4 condomini erano crollati, uccidendo 22 persone. Secondo uno studio del 2014 sarebbero migliaia in città gli edifici che non rispettano tutte le norme di sicurezza e che hanno bisogno di rinforzo o demolizione.