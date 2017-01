Dramma in un campetto di una scuola di periferia durante una partitella di calcio tra ragazzini in Brasile. Durante un'azione di gioco, il palo che rappresentava la traversa della porta infatti è improvvisamente crollato centrando in pieno uno dei piccoli calciatori. Il 14enne Renato Ramos Vieira è stato colpito pesantemente alla testa ed è rimasto esanime a terra. Per lui sono subito scattati i soccorsi, allertati dai compagni e dagli altri presenti, ma purtroppo per l'adolescente non c'è stato nulla da fare. Caricato su un'auto e trasportato nel più vicino ospedale, il ragazzino è arrivato al pronto soccorso già privo di vita.

I medici dell'ospedale hanno accertato che la morte del 14enne è stata causata da un forte trauma cranico. Sull'incidente, avvenuto nel campetto della scuola statale ‘Renee Menezes' di Sinop, una cittadina dello Stato centrale brasiliano del Mato Grosso, ora sono in corso gli accertamenti della polizia locale. Per gli inquirenti, citati dai media locali, i ragazzini si erano recati sul posto senza nessuna autorizzazione dopo la fine delle lezioni, intorno alle 17, e avevano organizzato una partitella tra di loro. La porta del campetto però non era fissata al terreno di gioco ma solo appoggiata ed è caduta finendo violentemente sulla testa del ragazzino uccidendolo.