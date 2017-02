Terribile tragedia sul lavoro questa mattina a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Due operai di una'azienda di manutenzione di antenne per telecomunicazioni sono morti dopo essere rimasti schiacciati sotto un traliccio Telecom che è improvvisamente crollato su se stesso. Le due vittime, entrambi palermitane, sono il 52enne Giuseppe Romeo e il 33enne Vincenzo Miraglia. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30, in contrada Affacciata, dove i due operai stavano lavorando alla manutenzione dell'antenna per conto di una ditta del capoluogo siciliano, la Romeotel.

I due come al solito erano imbracati per evitare conseguenze in caso di caduta ed erano saliti sul traliccio ma quando si trovavano a circa tredici metri di altezza la struttura alta 25 metri ha ceduto alla base scaraventandoli con violenza a terra. A seguito dell'impatto Giuseppe Romeo è morto praticamente sul colpo, mentre il collega è rimasto gravemente ferito. Nonostante i soccorsi, però, nelle ore successive è deceduto anche Vincenzo Miraglia.

Dopo l'allarme infatti sul posto sono giunti subito i sanitari del 118 che, vista la gravità delle sue condizioni, hanno disposto il trasferimento d'urgenza del 33enne in elisoccorso all'ospedale Civico di Palermo. Qui però, nonostante le cure dei medici e le manovre e i tentativi di mantenerlo in vita è morto poco dopo. Oltre alle ambulanze, sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia che ora stanno conducendo le indagini, Spetterà a loro ricostruire i fatti e accertare eventuali responsabilità. Intanto l'intera area è stata sequestrata per ordine della magistratura che coordina l'inchiesta.

Cordoglio per l'accaduto è stato espresso dal sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia, Leoluca Orlando. "Esprimo il mio cordoglio, quello dell'Amministrazione comunale e dell'intera città di Palermo per la morte di Giuseppe Romeo e Vincenzo Miraglia. Siamo tutti vicini alle famiglie per questo gravissimo lutto" ha dichiarato il primo cittadino palermitano, aggiungendo: "Questa terribile tragedia deve farci ancora riflettere e servire da monito affinché il rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro sia sempre garantito, a tutela della vita e della dignità dei lavoratori e delle loro famiglie".