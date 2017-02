Un bambino di appena due mesi è stato colpito da un pezzo di intonaco caduto dal solaio della sua casa a Prato, in un appartamento di piazza Mercatale. Dopo l’incidente registrato nella serata del 31 gennaio, il piccolo è stato trasportato dai sanitari del 118 prima all'ospedale di Prato e successivamente è stato trasferito a quello pediatrico Meyer di Firenze, dove è stato ricoverato. Secondo quanto si è appreso da fonti ospedaliere le condizioni del piccolo non sarebbero gravi: il neonato non è in pericolo di vita e avrebbe riportato solo lievi escoriazioni guaribili in pochi giorni. Sarebbe stato colpito fortunatamente solo di striscio dall’intonaco caduto dal solaio ma, considerata l’età, sarà comunque monitorato per qualche giorno in ospedale. Il locale dell'abitazione interessato dal distacco dell'intonaco è stato inibito all'uso dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto dopo l’incidente.

L’intonaco caduto dal solaio ha colpito anche la mamma del piccolo – Secondo quanto riportano i quotidiani locali, anche la mamma del piccolo è stata colpita dai pezzetti di muro ma la preoccupazione è stata fin da subito per il neonato che aveva in braccio e che ha cominciato a piangere. I calcinacci caduti, secondo quanto riferiscono i testimoni, non erano di piccole dimensioni ma fortunatamente prima di colpire il bambino si sono spezzettati sul corpo della mamma.