Terribile tragedia sul lavoro nelle scorse ore alla periferia di Parma. Un operaio di 51 anni infatti ha perso la vita mentre era impegnato per conto della sua ditta a ispezionare un capannone industriale in via Londra. L'uomo, che lavorava per una ditta che si occupa della lavorazione e messa in opera di copertura civili e industriali di varia natura, era stato incaricato di salire sul tetto del magazzino per un sopralluogo proprio per stabilire la tenuta della copertura dell'edifico. Il magazzino da tempo era in disuso ed era stato acquistato recentemente con lo scopo di avviare una nuova attività ma doveva essere ristrutturato.

Durante il sopralluogo per i lavori di riqualificazione della struttura, però, qualcosa è andato storto e il tetto ha improvvisamente ceduto proprio sotto i piedi del 51enne. Intorno alle 9 di questa mattina l'operaio è letteralmente caduto nel vuoto precipitando da un'altezza di circa dieci metri all'interno del capannone sotto gli occhi atterriti e impotenti dei colleghi. Un volo che gli è stato fatale. Per lui erano subito partiti i soccorsi prima dei colleghi che si trovavano sul posto e successivamente dei sanitari del 118 allertati dagli stessi colleghi, ma purtroppo non c'era più nulla da fare.

L'uomo è morto sul colpo e i medici non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Illesi i collegi che erano con lui sul tetto del magazzino ma più distanti da dove si è verificato il crollo. Sul posto dove si è consumata la tragedia sono giunti poi anche gli agenti si polizia della Questura di Parma e gli uomini della Medicina del Lavoro che ora dovranno accertare l'esatta dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità della sicurezza sul lavoro.