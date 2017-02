Terribile tragedia nelle scorse ore nel Biellese, un bimba di sette anni, Giulia, è morta dopo essere stata colpita da un pezzo di cornicione che si è improvvisamente staccato dal palazzo sotto al quale stava giocando col fratellino di qualche anno più grande. Il dramma nel pomeriggio di martedì nel cortile del palazzo Malpenga, antica dimora sulle colline di Vigliano, in provincia di Biella, di proprietà del conte Panza di Biella. Secondo le prime notizie, il drammatico incidente sarebbe avvenuto intorno alle 17 sotto gli occhi atterriti del padre della piccola che è rimasto impotente di fronte al dramma.

L'uomo infatti è è da oltre venti anni il factotum e custode della Malpenga, una delle dimore storiche più prestigiose del Biellese, dove abita con la famiglia nella casa all'ingresso del parco occupandosi un po' di tutto, dagli orti al giardino. Proprio per svolgere le sue funzioni l'uomo era nel meleto che circonda il cortile del palazzo, a pochi passi dal viale d'ingresso della villa, quando è avvenuto il dramma. Secondo i quotidiani locali, la bimba che si trovava poco lontano dal genitore, sarebbe stata colpita da un blocco di mattoni e cemento che si è staccato all'improvviso dal tetto della portineria a causa di un cedimento di un pilastrino.

Il blocco è caduto nel cortile sottostante dove purtroppo in quel momento c'erano i bambini a giocare. La piccola si è accasciata a terra ed è sta subito soccorsa dal padre che ha chiesto l’immediato intervento dei soccorsi chiamando il 118, ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. Trasportata in codice rosso in ospedale, la piccola è sta dichiarata morta poco dopo.