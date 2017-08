Complice la serata ad alto tasso alcolico, quando ha sentito nel locale quei due ragazzi rivolgerle apprezzamenti poco lusinghieri sul suo modo di vestire è andata su tutte le furie: li ha inseguiti e aggrediti in maniera violenta mandandoli in ospedale grondanti di sangue. Protagonista della baruffa una dirigente britannica di 50 anni, Lynn Tonks, che ora è stata arrestata e deve rispondere dell'accusa di lesioni gravi. La donna si trovava in un locale di Bristol, la sua città , quando ha ascoltato gli altri due avventori che parlavano di lei in maniera dispregiativa per i vestiti che indossava.

La donna, già ubriaca, ha risposto subito a tono passando però in breve tempo dalle parole fatti, schiaffeggiando uno dei due ragazzi. A questo punto entrambi gli uomini hanno deciso di lasciare il pub per evitare ulteriori confronti, ma non soddisfatta la 50enne ha versato il vino sul pavimento e ha seguito i due col bicchiere vuoto scagliandolo in faccia ai malcapitati. I due hanno riportato ferite profonde al volto e hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere rimanendo con cicatrici permanenti. La donna , arresta, ha negato ogni addebito ma è stata riconosciuta colpevole e condannata a tre anni