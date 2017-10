Raffica di tweet nella giornata di domenica da parte del presidente americano Donald Trump sulla crisi tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord. “Essere stati gentili con Rocket Man (così Trump ha definito Kim Jong-un, ndr) negli ultimi 25 anni non ha funzionato, perché dovrebbe funzionare ora? Clinton ha fallito, Bush ha fallito e Obama ha fallito. Io non fallirò”, ha scritto il presidente Usa, secondo cui è quindi inutile “perdere tempo a parlare” con Kim Jong-un. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto riferimento alle notizie relative ai contatti diplomatici tra Washington e Pyongyang. “Ho detto a Rex Tillerson, il nostro meraviglioso segretario di Stato, che sta sprecando il suo tempo nel tentativo di negoziare con Little Rocket Man…”, ha spiegato Trump. E ancora: “Risparmia le forze, Rex. Sappiamo cosa va fatto”. Tillerson aveva rivelato precedentemente di aver aperto qualche canale negoziale con Pyongyang ma poi il suo dipartimento di Stato aveva chiarito che dalla Corea del Nord non erano venute manifestazioni di interesse a trattare sulla denuclearizzazione della penisola coreana.

Alfano: “Espulso ambasciatore della Corea del Nord” – Intanto l'Italia ha deciso di espellere l'ambasciatore della Corea del Nord. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Angelino Alfano. “Noi abbiamo preso una decisione forte e cioè di interrompere la procedura di accreditamento dell'ambasciatore della Repubblica Popolare Democratica di Corea. L'ambasciatore dovrà lasciare l'Italia. La Corea del Nord ha effettuato nelle scorse settimane un ulteriore test nucleare, di potenza superiore a tutti quelli precedenti, e ha continuato con lanci di missili balistici. L'Italia, che presiede il Comitato Sanzioni del Consiglio di Sicurezza, chiede alla comunità internazionale di mantenere alta la pressione sul regime”, così Alfano in un’intervista. Il ministro ha aggiunto che è necessario far capire a Pyongyang “che l'isolamento è inevitabile se non cambia strada”.