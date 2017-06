Preoccupa sempre di più l’assenza di piogge nel Nord-Est italiano. Una situazione che perdura ormai da molti mesi e riguarda soprattutto l’Emilia Romagna dove la crisi idrica sta mettendo a dura prova il territorio. Tant’è che dall’inizio della prossima settimana, con la firma del presidente della Regione Stefano Bonaccini, sarà fatta richiesta dello stato di emergenza nazionale al Governo con l’obiettivo di mettere in campo misure straordinarie per affrontare la situazione che sta interessando in particolare i settori potabile ed agricolo.

Le scarse precipitazioni cumulate ormai da ottobre 2016 hanno inciso gravemente sulla ricarica delle riserve idriche, sia superficiali, invasi e corsi d’acqua, che nelle falde; in particolare nelle province di Piacenza e Parma dove, fino allo scorso maggio, le piogge cumulate risultano inferiori del 40-50% rispetto a quelle attese (ossia tra 200 e 300 mm in meno). Significative, ma meno intense, le carenze idriche nella parte centro-orientale del territorio dove si riscontrano deficit percentuali tra 20% e 40% (reggiano, modenese e gran parte della Romagna) e inferiori al 20% (ferrarese, bolognese e aree limitrofe del ravennate). Solo la costa risulta esclusa dalla situazione di difficoltà.

Anche le temperature registrate sono state ampiamente sopra la media: in alcune zone è stata una primavera record per il caldo. “Il problema della siccità, che ogni anno si ripresenta con risvolti drammatici anche per il nostro territorio, va affrontato attraverso un cambio di strategia che non risponda solamente all’emergenza ma sia in grado di dare risposte concrete ai bisogni, risolvendoli nel lungo periodo”. A dirlo è il consigliere regionale del Partito democratico Alessandro Cardinali. “Sono convinto che ci si debba sedere attorno ad un tavolo con tutte le parti coinvolte, per elaborare una strategia condivisa, attraverso varie tipologie di intervento” ha aggiunto.