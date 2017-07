Sua madre pensava che avessi problemi di vista, ma ha scoperto che il figlioletto è affetto da un tumore al cervello e gli restano pochi mesi per vivere. È una storia straziante quella raccontata dal Plymouth Herald, quotidiano britannico: Stephanie Downing aveva notato che il suo Daniel, 5 anni, strizzava spesso gli occhi, come se non riuscisse a mettere bene a fuoco, così ha deciso di andare da un oculista credendo avesse bisogno di mettere gli occhiali. Dopo essere stato portato all'Ospedale Derriford, il 29 giugno è stato sottoposto ad un test medico che ha rivelato una sconvolgente verità: Daniel aveva sviluppato uno dei tumori cerebrali infantili più aggressivi, il glioma pontino diffuso.

I medici hanno dato pochi mesi di vita piccolo (non più di 9) visto che il cancro è inoperabile. Stephanie e i suoi familiari si sono immediatamente attivati per trovare una soluzione per poter affrontare gli ultimi mesi della malattia. È stata già attivata una raccolta fondi online sulla pagina JustGiving da parte di Biffy Lynch, amico di famiglia. L’obiettivo di raccogliere almeno £ 6.000, necessarie al ricovero in una struttura in cui Daniel possa fare la terapia del dolore, è stato già raggiunto e superato. Daniel vive con la mamma e suo fratello maggiore, Jack, otto anni, a Plympton. I due fratellini frequentano entrambi la scuola elementare di Eggbuckland Vale. “Ho deciso di fare questa racconta perché Stephanie in questo momento dovrebbe preoccuparsi solo di suo figlio e non stressarsi anche per la questione economica delle sue cure. Vogliamo fare tutto il possibile per quel bambino“ ha detto Biggy.