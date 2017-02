Arriva nelle sale il documentario "Crazy for football", film di Volfango De Biasi sul disagio mentale. O meglio. Un film sul calcio e soprattutto su come, attraverso di esso, si possa arrivare a curare il disagio psichico. Il documentario di De Biasi, infatti, racconta la storia di un gruppo di pazienti psichiatrici provenienti da diversi dipartimenti di salute mentale di tutta Italia, uniti da un sogno: quello di partecipare ai mondiali per pazienti psichiatrici a Osaka, in Giappone.

Accompagnati dallo psichiatra Santo Rullo e coordinati da Enrico Zanchini e dall'ex pugile Vincenzo Cantatore, il gruppo di pazienti affronterà diverse sfide sul campo. L'obiettivo per ognuno di loro sarà quello di riuscire ad entrare nella rosa finale dei 12 giocatori che parteciperanno al ritiro e, successivamente, al campionato mondiale. La trama è semplice. Si comincia con le prove di selezione per definire la rosa dei 12 che poi parteciperanno al ritiro, approdando finalmente al torneo più ambito, i campionati mondiali.

Volfango De Biasi, dai film di Natale alla docu-fiction di stampo sociale.

Realizzato con il sostegno della Regione Lazio, patrocinato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e con il sostegno della Fondazione Roma Lazio Film Commissio, il film è nella cinquina dei candidati come miglior documentario ai Premi David di Donatello 2017. Volfango De Biasi è noto al grande pubblico per essere il regista e spesso anche lo sceneggiatore di alcune della più famose commedie italiane al cinema degli ultimi anni, come "Natale col Boss" e "Natale a Londra".

A fare da filo conduttore un altro viaggio, più profondo, attraverso le rapide della coscienza di chi ha conosciuto lo smarrimento della malattia psichiatrica. Un percorso in bilico fra sanità e follia che appartiene a tutti noi.

Il calcio come gioco e strumento di socializzazione per i giovani pazienti.

"Crazy for Football" è il sequel del primo documentario realizzato nel 2004 dallo stesso De Biasi e intitolato "Matti per il calcio". I pazienti psichiatrici sono ospiti di diversi dipartimenti di salute mentale lungo lo Stivale, il loro sogno è far parte di questa Nazionale e giocare i Mondiali giapponesi. Lo scopo dello staff di esperti che guida il gruppo di calciatori "speciali" è quello di provare a reinserire i pazienti nella società, attraverso il calcio. Sport che, attraverso il suo impianto di regole, riesce a favorire l'integrazione dei giovani partecipanti, portandoli alla socializzazione con gli altri attraverso una dimensione ludica.