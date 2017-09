Dipendenti dell’ospedale che avrebbero dovuto accudire i neonati del loro reparto e che, invece, non esitavano a scattare foto ai bambini e realizzare video insieme a loro, ovviamente senza il permesso dei genitori. È quanto accaduto presso il Naval Hospital di Jacksonville, in Florida, dove due persone dello staff sono state “scoperte” e ora sospese dal lavoro. Secondo quanto ricostruito, le due donne hanno pubblicato su Snapchat alcune immagini che le ritraevano mentre si divertivano a “giocare” con i bambini, anche appena nati, muovendoli ad esempio come bambolotti sulle note di una canzone rap, e anche “insultandosi” con gesti e termini come “mini Satana”. I genitori dei bambini, chiaramente ignari dei comportamenti delle dipendenti dell’ospedale, hanno trovato sui social le foto dei loro piccoli.

Immagini che hanno suscitato grande indignazione e hanno spinto lo stesso ospedale ad aprire una inchiesta su quanto accaduto. L’ospedale al momento ha fatto sapere che le indagini sono ancora in corso e che si sta cercando di reperire tutto il materiale diffuso dal personale della struttura per bloccarlo: “Le immagini sono scandalose e inaccettabili e non possono essere tollerate. Abbiamo identificato i membri del personale coinvolti. Sono stati rimossi dalla cura del paziente e verranno trattati secondo quanto deciso dal sistema giuridico e dalla giustizia militare”.