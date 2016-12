Mentre loro svolgevano le normali attività quotidiane tenevano la figlioletta di tre anni in salotto, peccato però che la piccola fosse rinchiusa in una piccola scatola di legno allestita appositamente e piena di insetti morti. È quanto hanno scoperto gli agenti di polizia in una piccola città della Contea di Pulaski, nello stato dell'Indiana, negli Stati Uniti. In manette è finita l'intera famiglia composta dal padre, il 25enne Christopher Short, la nuova moglie di 42 anni Donna e la figlia di quest'ultima, Patricia Meeks di 18 anni. tutti so accusati di maltrattamenti in famiglia e abusi sui minore.

Quando gli agenti dell'ufficio dello sceriffo della contea hanno fatto irruzione nell'abitazione di famiglia sapevano già cosa dei maltrattamenti visto che si son mossi dopo una segnalazione ma neanche loro credevano ai loro occhi quando hanno visto la piccola chiusa in gabbia. La famiglia si è giustificata dicendo che la piccola era entrata volontariamente nella scatola che usava per giocare. Sotto inchiesta sono finiti anche altre sei persone accusate di omessa segnalazione perché pur sapendo quanto avveniva in casa non avrebbero denunciato i fatti alle autorità locali.